Samstag, 14 November 2020 | 46.319

Die Menschenrechte und ... das Spiel ...

Politik ist für mich ein Spiel ...

sagt Angela Merkel bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ...



nun ist natürlich Spiel nicht gleich Spiel ... es kommt immer darauf an ...

wer spielt mit wem ... warum und worum ... wie und worauf etc ...



bei 'Mensch ärger Dich nicht' zum Beispiel ...

soll man lernen sich nicht zu ärgern wenn man verliert ...



bzw man soll überhaupt verlieren lernen ... hat mein Vater immer gesagt ...

weil das mitunter besser ist ... als wenn man gewinnt ...



bei den so genannten Glücksspielen ist das schon nicht so einfach ...

denn das gehts um Geld ...



und da soll man sich mal nicht ärgern ...

wenn man viel Geld verliert ...



und da gehts dann zwar nicht um die Würde ... aber um die Ehre ...

und die Verlierer trösten sich mit dem Spruch ... Spielschulden sind Ehrenschulden ...



auch da sind die 'Spieler' aber immer noch unter sich ...

und andere leiden eher indirekt noch mit ...



beim Politischen Spiel aber gehts um Macht ...

und Macht heißt immer auch Gewalt direkt 'über' etwas und oder jemanden ...



das heißt ... wenn jemand die Macht qua Spiel gewonnen hat ...

muß er anschließend Gewalt anwenden ... um sie auch zu behalten ...



und beim nächsten Mal ... wenn an sich wieder ein Spiel ansteht ...

von vorn herein das Spiel durch Gewalt ersetzen ...



und das ist dann so ähnlich wie mit den Ressourcen etc unter uns ...

bzw der Luft und dem Klima etc über uns ...



das ist dann wie die nach oben offene Richterskala ...

bzw eine nicht enden wollende immer stärker werdende Kette ...



die Politischen Machthaber tun dann alles dafür ...

um halbwegs menschenwürdige Verhältnisse auf der Erde zu verhindern ...



nicht nur werden alle vorhandenen nützlichen Lebensbedingungen zerstört ...

sondern sie werden durch neue künstliche Lebensbedingungen ersetzt ...



es werden ganz neue Lebensbedingungen geschaffen mit Abstands und Hygiene Regelungen ...

die völlig inakzeptabel sind ...



und unterhalb all dessen liegen ...

was mit dem Begriff Menschenwürde noch halbwegs in Einklang zu bringen ist ...



