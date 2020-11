Freitag, 13 November 2020 | 46.318

Die Menschenrechte und ... die Menschenwürde ...

vor Gericht und ... nein diesmal nicht auf hoher See ...

sondern im Kanzleramt / in den Staatskanzleien und Parlamenten und so ...



ist ständig von der Menschenwürde die Rede ...

die ... angeblich ... nicht angetastet werden dürfe ...



schon im Mittelalter hieß es ...

die Nürnberger hängen keinen ... sie hätten ihn denn ...



und genau so ähnlich ungefähr vielleicht ist das auch mit der Menschenwürde ...

wohin man auch guckt ...



nirgend wo sind auch nur halbwegs menschenwürdige Zustände auszumachen ...

und das ganz speziell auch in Deutschland ...



Richter oder gar Staatsanwälte haben nicht die geringste Vorstellung davon ...

was Menschenwürde ist ... sie 'greifen' (!) sie an und wissen nicht was sie tun ...



der Politische Lifestyle / awareness of life ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und andere Antisemisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... mens sana in corpore sano ...







