Donnerstag, 12 November 2020 | 46.317

Die Menschenrechte ... Theorie und Praxis ...

hinter jedem starken erfolgreichen Mann ...

steht bekanntlich immer eine verständnisvolle kreative Frau ...



oder so ... wie auch immer man dieses 'great' übersetzt ...

'behind every great man there's a great woman ...



so würde und sollte das eigentlich auch in der Politik funktionieren ...

zum Beispiel in Bezug auf die Gleichberechtigung ...



da ist es aber eher umgekehrt ...

bzw ... auch da steht hinter jedem erfolgreichen Mann eine Frau ...



hinter jeder erfolgreichen Frau ...

stehen aber drei Männer die sie zurückhalten wollen ...



und genau das erklärt ... warum wir in der Politikk nicht nur nicht vorankommen ...

sondern immer weiter zurückfallen ...



wir haben eine hervorragende große starke Verfassung ...

an der man sich nur ein bißchen orientieren müßte ...



und alles würde wenigstens ein bißchen vorankommend funktionieren ...

das Gegenteil ist aber der Fall ...



wir haben eine dreifach gewaltengeteilte politische Führung ...

die alles tut ... um eine verfassungsmäßige Ordnung zu verhindern



und auch dahinter stehen wieder (mindestens) drei Parteien ...

die ebenfalls alles tun ...



um eine verfassungsmäßige Ordnung zu verhindern ...

bzw um einen Erfolg der 'Führung' zu verhindern ...



und selbst dahinter stehen nochmals (mindestens) drei Machtzentren ...

Medien ... Kirchen ... Kulturbetrieb ... etc ...



die ebenfalls alles tun ...

um eine verfassungsmäßige Ordnung zu verhindern ...



um einen Erfolg der Führung zu verhindern ...

um einen Erfolg der Parteien zu verhindern ...



mit anderen Worten ...

wir haben hier ein Raster von praktisch drei hoch (!!!) drei ...



von Kräften ... die gar nicht daran denken ... die Verfassung zu stützen ...

sondern sie nach allen Regeln der Kunst stürzen wollen ...



und ausgerechnet das Höchste Gericht / der Allerhöchste Richter vorneweg ...

mit Rechtsmißbrauch und Rechtsbeugung par excellence ...



wir wissen schon ... die Frau Kanzlerin duldet keine Toleranz ...

gegenüber Antisemitismus / Extremismus / Radikalismus / Rassismus ...



jetzt fehlt also nur noch jemand ... der keine Toleranz duldet ...

gegenüber den kriminellen Machenschaften dieser Kanzlerin ...



verfassungsmäßig ist die Lage eigentlich ganz klar ...

in diesem gewaltengeteilten Führungs-Triumvirat (m/w/d) ...



ist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts der primus inter pares ...

der müßte also ... nur mal so als Beispiel ...



gegebenenfalls die Ampel auf 'rot' stellen ... eine Sekunde warten ...

und dann sagen ... Liebe Frau Merkel ... ein Monat Politikverbot ... und/oder so ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migration und Migrantifa ...







