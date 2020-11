Mittwoch, 11 November 2020 | 46.316

Die Menschenrechte und ... was und ?

aller Voraussicht nach wird jetzt ein Impfstoff aus dem Boden gestampft ...

von dem dann behaptet wird ... das sei jetzt der Stein der Weisen ...



und Corona sei besiegt ...

und man lönne jetzt wirder zur Normaltät zurückkehren ...



diese Insel der Seligen ... auf der wir bisher ...

durch die von Frau Merkel geschaffenen politischen Verhältnisse gezwungen wurden zu leben ...



existiert schlicht und einfach gar nicht mehr ...

so daß eine Rückkehr praktisch und technisch gar nicht mehr möglichlist ...



außerdem darf man sich gar nicht vorstellern ...

was das für ein Impfstoff sein soll ... der da gegen was eigentlich wirken soll ???



der muß ein derartiges Breitbandspektrum haben ...

daß das einem Giftcockteil näher ist also einem halbwegs vertretbaren Impfstoff ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Nichthandeln und Wandel ...







