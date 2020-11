Montag, 09 November 2020 | 46.314

Die Menschenrechte und ... Humane Impfstoffe ...

was hülfe es dem Menschen ...

wenn er endlich einen Impfstoff gegen Corona finden würde ...



und nähme doch Schaden an seiner Seele ... an seinem Geist ... an seinem Körper ...

von der Wirtschaft / der Gesellschaft / der Natur / der Kultur ganz zu schweigen ...



jetzt wird auf einmal das Gesundheitswesen zum Wichtigsten erklärt ...

was es überhaupt gibt auf der Welt ...



das Gesundheitswesen darf nicht zusammenbrechen ...

alles andere darf ... vor allem die Gesundheit selbst ...



wie das gutgehen soll ... ist im Grunde genommen keine Frage ...

denn es ist ja völlig klar ... daß das nicht gutgehen kann ...



aber auch als Frage wird das von denjenigen die die Verantwortung tragen ...

natürlich nicht gestellt ... da würden sie ja selbst zusammenbrechen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions-Europäische Rats-Präsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







