Die Menschenrechte ... gibts das überhaupt ?

Johann Wolfgang von Goethe sagte mal ...

in der Natur geschieht nichts was nicht mit der Natur als Ganzes im Zusammenhang steht ...



entsprechend müßte man sagen ...

Menschliches gibts nichts ... was nicht mii der Gesamtheit aller Menschen in Zusammenhang steht



das heißt im Prinzip nichts anderes als

Fortpflanzung ist nicht denkbar ohne entsprechendes Handeln und Verhalten von Mann und Frau ...



das ist gewissermaßen die positive schöpferische Variante ...

mal abgesehen was Frauen selbst dabei leiden und erleiden ...



es heißt aber auch ... negative Variante ...

Kriminalität ... Mord etc ist nicht denkbar ohne daß einer handelt und ein anderer leidet ......



eine rechtliche Betrachtung dieses Geschehens müßte also berücksichtigen ...

daß man das nicht isoliert bzw als 'Einzelfall behandeln darf ...



sondern daß man das Geschehen in der Natur ... zu der ja letztlich auch der Mensch gehört ...

als Ganzes und in seinen Zusammenhängen und Gründen sehen muß ...



große Fisch fressen bekanntlich kleinere Fische ...'

große Tiere an Land / in der Luft / im Boden ... fressen bekanntlich kleinere Tiere ...



insofern ist es schon ein großer zivilisatorischer Fortschritt ...

daß große Menschen nicht kleinere Menschen fressen ...



ob das so weit gehen muß ...

daß Menschen auch keine Tiere essen dürfen sollen ...



sondern sich nur von vermeintlich gefühllosen Pflanzen ernähren sollen ...

wäre zu hinterfragen ...



aber ... wie sagt das Volk ... 'jedem Tierchen sein Pläsierchen' ...

bevor es dann doch gefressen wird ...



über diese Zusammenhänge müßte also die Politik ganz allgemein mal nachdenken ...

und ganz speziell die Rechtsprechung ... bzw gewissermaßen zuerst ...



aber denken ... sagen die ... ist gefährlich ... da zerbricht man sich den Kopf ...

und deshalb sollte man das den Pferden überlassen ... die haen größere Köpfe ...



*



