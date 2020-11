Samstag, 07 November 2020 | 45.312

Die Menschenrechte und ... die Sprache der Chefs ...

der Chef-Virologe spricht schon dieselbe Sprache wie seine Auftraggeberin ...

die Chef-Politikerin ...



'wenn' ... (!?) ... alle (?) alle (!) Maßnahmen einhalten ...

dann haben wir (?) die Chance (!?) ...



daß wir langfristig die Lage in den Griff bekommen ...

kurzfristig ist aber eine Normalisierung nicht in Sicht ...



sicher ist Ostern die Pandemie nicht beendet ...

auch wenn die Regeln konsequent eingehalten und umgesetzt werden ...



trotzdem wird nach wie vor so getan ...

als sei das ein Geschehen wie bei einer ganz normalen Erkältung ...



drei Tage kommt sie ... drei Tage bleibt sie ... drei Tage geht sie ...

und als sei ein Lockdown sowas wie halt mal ein paar Tage im Bett bleiben ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







