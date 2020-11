Freitag, 06 November 2020 | 45.311

Die Menschenrechte und ... Berlin die Stadt der Startups

jetzt starten sogar gelegentlich Flugzeuge vom neuen Flughafen ...

wenn das Rollfeld zufällig mal nicht zum Skaten oder Demonstrieren gebraucht wird ...



nach 23 Jahren Planungs- und Bau-Zeit ...

spricht man jetzt offiziell vom innovativen Gründergeist in der Hauptstadt ...



das ist so ähnlich wie ...

wer gründet kann verlieren ... wer nicht gründet hat schon verloren ...



die Weichen stehen ... und alle Blicke gehen ... auf die Zukunft ...

digital ... fundamental ... omnikanal ... online ... offline ... mobiline ...



es wird also immer einfacher ... über Leichen zu gehen ...

geschweige die Obdachlosen und Ausgebeuteten ... Behinderten und Verwahrlosten ...



und die Lebenden werden nur noch virtuell wahrgenommen ...

mit Krypto (Währung) etc in die Krypta oder einfach ins Massengrab etc ....



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







