Die Menschenrechte und ... Frau Merkels Politik ...

es ist ebenso unfaßbar wie unbeschreiblich ...

wie grausam diese Angele Merkel ist ...



das Volk befindet sich im Zustand einer Paralyse ... und merkt schon gar nicht mehr ...

was für ein armseliges und beschissenes Leben zu führen ihm diese Frau zumutet ...



Politik à la Angela ... Merkel …

das ist rein spielerisch aus Spieltrieb heraus die Katastrophen ins Land holen



Klimawandel … Krieg … Krankheiten … Terror … Flüchtlinge … Corona ...

und dann sagen ...



ach das werden wir alles regeln und regulieren …

und zum Schluß besser herrauskommen als wir hineingeraten sind …



und das funktioniert auch alles so …

weil sie sich ein Netzwerk von Abhängigen aufgebaut hat …



die das alles ebenso bedingungslos wie erbarmungslos umsetzen …

und Stand der Technik ist … für den Fall daß sie eventuell mal wirklich weg ist …



daß sie selbst darauf noch eins draufgesetzt hat …

denn inzwischen funktioniert das schon als Selbstläufer ...



mit anderen Worten ...

die Vereinigten Staaten werden sich von Donald Trumpf erholen ...



wenn der mal wirklich weg ist ...

vielleicht sogar wenn er bleibt ...



von Angela Merkel wird sich Deutschland nie wieder erholen ...

und das Vereinigte Europa nach dem Brexit etc schon gar nicht ...



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und andere Semisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







