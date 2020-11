Mittwoch, 04 November 2020 | 45.309

Die Menschenrechte und ... die Transparenz ...

ante diem ...



wir wissen schon ... ein Messer ist ein Messer ist ein Messer ist ein Messer usw ...

aber in der Hand eines zum Mord Entschlossenen ist es eben ein Mordinstrument ...



und genau so ähnlich ungefähr ist das auch mit Corona ...

Corona (...) ist an sich ein ganz normaler Virus ...



aber in der Hand von Leuten ---

die die Weltbevölkerung vernichten oder wenigstens reduzieren wollen ...



ist er eben ein Mordinstrument ... und groteskerweise überläßt man es jetzt den Mördern ...

ein Mittel gegen Corona zu finden ...



wobei dann natürlich ein Mittel herauskommt ...

das den Rest erledigt von dem was Corona nicht erledigt hat ...



mit Sicherheit liegt die Gefährlichkeit des Virus nicht an seiner Aggressivität ...

sondern an der mangelnden Widerstandskraft der Menschen ...



diesen Aspekt der Gesundheitspolitik ...

haben die führenden Politiker jedoch ebenso wenig auf dem Radar ...



wie die entsprechenden Aspekte bei der Wirtschaftspolitik ...

geschweige der Arbeitsmarkt- bzw Sozial-Politik ...



*



ante meridiem ...



ständig wird beklagt ... es gäbe in der Politik der Angela Merkel ...

zu wenig Transparenz und zu viel Hinterzimmer ...



das ist wohl auch so ...

ist aber nicht das Problem ...



das Problem sind nicht ihre Hinterzimmer oder gar ihre Hintertüren ...

sondern ihr Schlafzimmer ...



und was ihr Mann ihr da so alles einflüstert ...

im Schlaf oder im Halbschlaf oder in schlaflosen Nächten ...



vor allem aber auch ihr Küchenkabinett und ihr Frühstückszimmer ...

wo sie mit ihren Busenfreundinnen alles frisch vom Hackbrett verhackstückt ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nazionen



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Nichthandeln bringt abe rerst recht Wandel ...

das ist wie 'Abenteuer sind gefährlich ... Routine ist tödlich' !!!







