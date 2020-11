Dienstag, 03 November 2020 | 45.308

Die Menschenrechte und ... Enie van de Meiklokjes ...

ante diem ...



die Frau Kanzlerin sieht Licht am Ende des Tunnels ...

das ist optisch genau so ein Naturwunder ... wie Corona eine Naturkatastrophe sein soll ...



vom Brandenburger Tor aus kann man im U-Bahn-Tunnel ...

nicht mal die Station Bundestag/Kanzleramt sehen ...



wegen der Kurven und den Ups and Downs ...

von den Count und Locks und Shut Downs also mal ganz abgesehen ...



aber vom Kanzleramt her sieht das wahrscheinlich etwas anders aus ...

das ist ja ne ganz andere Perspektive ...



*



ante meridiem ...



Enie von de Meiklkokjes zeigt sich gerne auch mal ungeschminkt …

und reißt dadurch ihre Fans genau so zu Begeisterungsstürmen hin …



wie wenn sie in einer retouchierten und angereicherten Form die Bühne betritt …

erst die Ruhe vor dem Sturm … aber dann … action ...



das ist also so ähnlich wie wenn Angela van de Uckermark …

im Bundestag ungeschminkt ihre Meinung kundtut …



da ists auch erst einigermaßen ruhig und halbwegs zivilisiert …

aber dann bricht der Sturm der Entrüstung los …



und manche Abgeordnete gehen auf die Barrikaden (...)

natürlich nur die weiter vorne … denn die Hinterbänkler haben keine (Tische) …



da wird das Bundestagsfernsehen plötzlich zum Bravo-TV …

und der Bundestagspräsident zum Gastgeber der Show ‘Das große Packen’ …



wenn die mehr oder weniger prominentn Abgeordneten …

alle Anstands- und Abstandsregeln vergessen ...



und die politische Hygiene ...

sich in einer Art Händewaschen in Unschuld verläuft ...



*



die Politische Oper ...



DOB ... in der Deutschen Oper Berlin gastiert Asmik Grigorian ...

als Cio-Cio-San in Puccinis 'Madama Butterfly' ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... na und (?) ...







