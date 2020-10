Sonntag, 01 November 2020 | 44.306

Die Menschenrechte und ... der Rechtsweg ...

ante oimnia …



es heißt ja immer … der Weg ist das Ziel ...

eine der größten Irreführungen dieser Art ist der so genannte Rechtsweg …



denn da wird ja suggeriert … das Ziel dieses Weges sei das Recht …

um nicht zu sagen Gerechtigkeit ...



es ist aber genau das Gegenteil … denn der so genannte Rechtsweg …

ist das zugleich vornehmste wie brutalste Mittel der Diktatur …



und das funktioniert auch ganz einfach …

die Regierung eines Staates macht sich mit Hilfe des Parlaments ein Gesetz ...



und die Gerichtsbarkeit erklärt das dann zum Recht …

das mit allen Mitteln und Möglichkeiten … die ein Staat so hat … durchgesetzt wird …



also mit dem gesamten öffentlichen und vor allem beamteten Dienst …

und zwar völlig kritiklos und unter Anwendung teilweise brutalster Gewalt …



und um auch jeden sonstigen Zweifel daran gleich im Keim zu ersticken …

wir das Ganze dann Rechts-staat genannt ...



*



die Politische Predigt an Allerheiligen ...



*



das Kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und Welten Bürger ...



das Po-litische Thema ...

DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







