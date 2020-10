Samstag, 31 Oktober 2020 | 44.305

Die Menschenrechte und ... der Kampf gegen Corona ...

es gibt diese mehr oder weniger fast alltägliche könnte man sagen Geschichte ...

wo die Frau zur Freundin sagt … mein Mann st völlig grundlos eifersüchtig …



und die Freundin zur Frau sagt …

wieso denn das … ich weiß doch daß Du einen Freund hast …



und die Frau sagt …

ja schon … aber ER hat den ganz falschen im Verdacht ...



und so … ungefähr (…) ist das auch ...wenn es großspurig heißt ...

‘Jetzt gilt es die Erfolge im Kampf gegen Corona nicht leichtfertig zu verspielen’ …



mit anderen Worten …

natürlich ist dieser so genannte Kampf gegen Corona nicht völlig sinnlos …



aber da kämpfen eben die falschen Leute mit den falschen Mitteln …

an der falschen Front um die falsche Sache … von Ziel ganz zu schweigen !!!



was das politische Establishment hier macht …

also Legislative / Exekutive / Judikative / Föderative / Reoräsentative etc …



ist nichts anderes als einfach l’art pour l’art und reine Beschäftigungstherapie …

für eine Diktatur unter brutalstmöglicher Vergewaltigung des Volkes …



und … wer den Schaden hat braucht bekanntlich für den Spott nicht zu sorgen …

dann heißt es auch noch von höchster Stelle … ‘ja aber so ist halt Demokratie’ !!!



