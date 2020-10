Donnerstag, 29 Oktober 2020 | 44.303

Die Menschenrechte ... und Merkels (UN)Vernunft ...

ante diem ...



Wolfgang Schäuble sagte bekanntlich mal ...

in Deutschland gibt es keine Armut ... denn hier hat jeder Anspruch auf Hartz IV ...



Angela Merkel sagt jetzt ...

in Deutschland gibt es keinen Zusammenbruch der Wirtschaft ...



denn hier hat jedes Unternehmen Anspruch auf Staatshilfen ...

das ist aber nichts anderes als Wirtschaftspolitik auf der Basis ...



bedingungsloses Grundeinkommen für Unternehmer ...

die Unternehmen gehen in die Insolvenz oder machen einfach dicht ...



der Schwachsinn dieser Frau kennt offensichtlich keine Grenzen ...

Hilflosigkeit ... Verzweiflung ... Hauptsache Kanzlerin bleiben ...



und die Wirtschaft hat dagegen offensichtlich genau so wenig Widerstandskraft ...

wie das Volk gegen Corona ...



*



ante meridiem ...



die Frau Kanzlerin wird nicht müde ...

das Volk dazu aufzurufen ... geduldig und vernünftig zu handeln ...



das ist aber genau das ... was das Volk von ihr erwartet und vergeblich einfordert ...

praktisch seit ihrem Amtsantritt ...



jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen ...

bzw praktisch hat sie es ja hineingestoßen ...



und jetzt soll das Volk plötzlich geduldig und vernünftig handeln ...

und sie betätigt sich weiter als Ulknudel und Pausenclown ...



bzw verteilt ihre Huld und sonstige Wohltaten ...

um ihre Leute bei Laune zu halten ... bzw Milliarden an ihre 'Berater' ...



während die Wohltätigkeiten fürs Volk auf der Strecke bleiben ...

Sozialstaat hin und Sozialer Staat her ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen