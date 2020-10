Mittwoch, 28 Oktober 2020 | 44.302

Die Menschenrechte und ... die Staatenlosen ...

ante omnia ...



die Politik für einen Staat im Sinne des Volkes / der Völker der Welt ... der Natur ...

als (Ver)Band ... als (Ver)Bindung ... als (Ver)Bund ... der Menschen !!! der Bürger ...



davon abhängig zu machen ... was so genannte Hygieniker / Virologen etc ...

wegen bestimmter Krankheiten sagen und vor-schlagen ...



ist objektiv der absolute Gipfel des Schwachsinns ...

das ist mit geisteskrank nur andeutungsweise zu bezeichnen ...



das ist noch nicht mal mehr kriminell ... sondern völlig hirnverbrannt ...

eine völlig neue Dimension von Tod bzw hirntot ...



'der Staat' im Sinne von Diktatur / Kontrolle / Mißbrauch / Mißhandlung ... der Menschen ...

durch Polizei wenn nicht Militär und simpelste modernste Technik ...



'der Staat' im Sinne der Präsidenten mwd eines so genannten Öffentlichen Dienstes ...

hat praktisch das Menschliche und das Natürliche / Mensch und Natur völlig verdrängt ...



'wir' ... also das Volk ... die Menschen ...

sind eigentlich gar nicht mehr auf der Welt oder in der Welt ...



sondern in einer Art Unterwelt ...

wir werden von Toten regiert und verwaltet ... verarscht und verramscht ...



und das nicht mal von toten Menschen ...

sondern von toten Affen ... oder so ...



die wie ein aufgezogener Musikautomat ...

nur noch für Unterhaltung und Stimmung sorgen ...



das muß man sich alles mal illustriert vorstellen ...

wir haben Leute an der Spitze des Staates ...



die in ihrer Hilflosigkeit und Verzweiflung Milliarden !!! ausgeben ...

wenn man alles zusammenrechnet ...



für so genannte 'Berater' ... die so genannte Experten sind ...

für alles Mögliche ... bloß nicht für Politik ... !!!



die systematisch die Welt zugrunderichten ... und die Menschheit beseitigen ...

womit sich das mit der verfassungsmäßigen Ordnung von selbst beseitigt ...



*



ante diem ...



wie blöd kann und oder darf in einem demokratischen Staat ...

eigentlich eine Staats-Chefin sein ???



was hat dieser ganze Schwachsinn eigentlich noch mit Politik zu tun ???

Politik als solche findet überhaupt nicht statt ... nur Hinterhofklamauk !!!



die Frau Kanzlerin gibt einen Ratgeber heraus für 'Gute Arbeit' ...

Wissenswertes rund um das Berufsleben ...



darin steht unter anderem ...

'Ohne gute Ausbildung und Weiterbildung gehts nicht' ...



da fragt man sich ...

warum um Gottes Willen versucht die Pfarrerstochter es dann dennoch ...



das Politische Know-how dieser Tussi ...

also das Niveau der Kenntnisse ... die man unbedingt braucht ...



um ein Volk und seinen Staat halbwegs sinnvoll und verfassungsgemäß zu regieren und zu führen ...

liegt noch unter dem einer halbwegs abgeschlossenen Volksschulbildung ...



das Niveau der Leute die sie n dieser Position halten ...

muß also noch selbst da runter liegen ...



eine Bundeskanzlerin ... die nicht in der Lage ist ... in ihrer Partei den Vorsitz zu 'regeln' ...

was sie doch ständig als ihre Kernkompetenz herausstreicht ...



das ist nicht mal Volksschulniveau ...

das ist VorSchulniveau ... VorKindergarten ...



*



ante meridiem ...



es gibt zum Beispiel Arbeitslose und es gibt Wohnungslose ...

und es gibt Hirnlose wie Frau Merkel ...



es sei denn ... sie gebraucht das was sie an Hirn noch hat ...

das stellt sich dann aber als glatter Mißbrauch raus ...



das ist also kriminell ...

bzw so ähnlich wie der Kindesmißbrauch ...



und dann gibt es noch die Staateslosen ...

das sind zur Zeit rund 12 Millionen Menschen ...



das ist um ein Drittel bzw drei Millionen mehr als Israel zur Zeit hat ...

was die Frage aufwirft ...



warum man nicht einfach wiedermal irgend einem Staat ein paar Quadratkilometer wegnimmt ...

die Staatenlosen dahinbringt ...



und so ähnlich wie damals das mit der Demokratie einfach sagt ...

'Ihr wolltet doch immer einen Staat ... da habt Ihr ihn' ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...







