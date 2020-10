Dienstag, 27 Oktober 2020 | 44.301

Die Menschenrechte und ... die Künstliche Intelligenz ...

ante diem ...

Angela Merkel und .. das perpetuum mobile ...



ein perpetuum mobile ist nach gängiger Definition eine 'Maschine' (m/w/d) ...

die ohne Energieverbrauch (be)ständig (sinnvolle) Arbeit leistet ...



daran gemessen ist Angela Merkel genau das Gegenteil ...

eine 'Maschine' (???) ...



die unter (be)ständig fließendem um nicht zu sagen (nord)'strömenden' Energieverbrauch ...

nicht nur nichts leistet ...



sondern das was andere Sinnvolles leisten bzw eben die verfassungsmäßige Ordnung ...

systematisch zerstört und beseitigt ...



das ist so ...

ist aber gar nicht mal das Problem ...



das eigentliche Problem ist ...

daß der Kollege Bundesverfassungsgerichtspräsident noch hirnverbrannter ist ...



und ebenso ungeniert wie unbesehen sagt ...

jawollja ... und das ist auch Recht bzw also recht so ... was die Frau Kanzlerin macht ...



*



ante meridiem ...



mit der so genannten Künstlichen Intelligenz ...

ist es wie mit dem erworbenen Immunitätsdefizit ... also mit Aids ...



das heißt man kann absichtlich bzw eben politisch gesteuert ...

die zunächst noch vorhandene natürliche Intelligenz so weit herabsetzen ...



daß der Mensch die Kontrolle über eigenständige Roboter verliert ...

und dann wie von Corona erschlagen wird ...



und dann werden natürlich wieder gleich die Chancen und Herausforderungen ins Spiel gebracht ...

das mag sogar für Aids gerade so noch durchgehen ...



aber gegen wildgewordene Roboter wird der Mensch keine Chance haben ...

und das mit den Herausforderungen hat sich dann auch erledigt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer ... und ... was soll man dazu noch sagen (?) ...







