Die Menschenrechte und ... der Sozialismus von Frau Merkel ...

ante diem ...



75 Jahre Vereinte Nationen ...

40 Jahre DDR ...

30 Jahre Angela Merkel ...



diese signifikant typengleiche Epigonin der SED hat es geschafft ...

in einem atemberaubenden Tempo ...



den Zustand der Bundesrepublik Deutschland noch unter das Trabi-Niveau zu drücken ...

bzw die BRD zu einem stromlinienförmigen Trabanten von Wladimir Putin umzubauen ...



die das Klima in der Europäischen Union derart zu verpesten ...

daß die DDR der reinste Luftkurort dagegen war ...



die Vereinten Nationen ... wo ja alles 'gemeinsam' bzw eben 'vereint' gemacht werden soll ...

zu einer völlig hirnverbrannten Sozialistischen Einheitspartei zu machen ...



praktisch verhält sich Angela Merkel ... natürlich unter anderen Bedingungen ...

nicht anders als Erich Honecker zu seiner Zeit ...



das will natürlich niemand sehen geschweige denn wahrhaben ...

aber das bestätigt und beweist auch wieder nur diese uralte Erkenntnis ...



'wie der Herr so's G'scherr' ...

m/w/d ...



*



ante meridiem ...



jetzt soll also alles Mögliche gemacht werden ...

um Kinder vor sexuellem Mißbrauch zu schützen ...



nur hat eben auch diese Medaille zwei (!!) Seiten ...

die Kinder die mißbraucht werden und diejenigen die Kinder mißbrauchen ...



und es ist nunmal so ...

je besser man die Kinder schützt ... desto aggressiver werden die Mißbraucher ...



das ist also per saldo gewissermaßen ein Nullsummenspiel ...

quantitativ und qualitativ ...



das ist also so ähnlich wie Corona ... bloß umgekehrt ...

wenn man jahrzehntelang systematisch die Widerstandskraft des Volkes herabsetzt ...



ist es geradezu zwangsläufig ...

daß sich irgend wo aggressive Elemente bilden ... die über das widerstandsunfähig Volkherfallen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbetslosigkeit und Tod ...







