Die Menschenrechte ... Corona ... und Auschwitz ...

immer wenn Du denkst es geht nicht mehr ...

kommt von irgend wo Corona her ... oder so ...



und damit Corona sich wieder verzieht ...

und das Gesundheitssystem nicht überlastet wird ...



muß das jetzt alles so sein ...

Abstand / Maske / Hygiene / Homeoffice / Quarantaine ... genauer gesagt Gefängnis ...



es ist aber genau umgekehrt ...

die Politik von Frau Merkel ist seit Jahren nichts anderes als Diktatur bzw eben Gefängnis ...



und damit die Organisation (...) im Gefängnis ... nicht überlastet oder überfordert wird ...

muß das jetzt alles so sein ...



das ist also ungefähr so wie in Auschwitz ...

wenn die Lager voll waren ...



wurden die neu Ankommenden ...

gleich aus dem Zug an die Rampe geführt ... abgeknallt und runtergekippt ...



*



Ende der so genannten Sommerzeit ...

bald beginnt dann die Adventszeit ...



'begin the begin' ...

und nach der Herbstzeitlosen Zeit die Winterzeit ...



die Politische Predigt ...

das Klooballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...







